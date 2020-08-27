Опознан боевик, взорвавший себя в лесу в Ингушетии в ходе спецоперации

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Установлена личность члена бандподполья, который привел в действие взрывное устройство при спецоперации в лесном массиве в Назрановском районе в среду, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Боевик, открывший стрельбу по сотрудникам силовых структур и совершивший подрыв взрывчатки, опознан», — сказал источник.

Напомним, утром 26 августа лесном массиве неизвестный из пистолета системы Макарова калибра 9 мм произвел выстрелы в сотрудников Центра спецназначения ФСБ России при проведении спецмероприятия по задержанию членов НВФ.

По данным СУСКР, в ходе боестолкновения мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате он получил минно-взрывные травмы, от которых скончался на месте.

Возбуждено дело по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.1 ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди силовиков нет.

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