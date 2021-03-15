Кинофестиваль

Оператор ингушского фильма «Сайти — сын Зоули» получил приз кинофестиваля Sensus

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Приз Международного кинофестиваля Sensus в Санкт-Петербурге за лучшую операторскую работу взял оператор ингушского фильма «Сайти — сын Зоули» Александр Родин.

Кинофестиваль Sensus собрал многочисленные картины из разных стран. Во второй день кинофестиваля в разделе «Короткометражное кино» был показан фильм ингушского режиссера Амура Амерханова.

Как сообщили организаторы творческого мероприятия в Северной столице России, картина «Сайти — сын Зоули» уже успела полюбиться зрителям, отрывки из фильма можно встретить в ленте крупных кавказских пабликов.

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