Оператор ингушского фильма «Сайти — сын Зоули» получил приз кинофестиваля Sensus
Приз Международного кинофестиваля Sensus в Санкт-Петербурге за лучшую операторскую работу взял оператор ингушского фильма «Сайти — сын Зоули» Александр Родин.
Кинофестиваль Sensus собрал многочисленные картины из разных стран. Во второй день кинофестиваля в разделе «Короткометражное кино» был показан фильм ингушского режиссера Амура Амерханова.
Как сообщили организаторы творческого мероприятия в Северной столице России, картина «Сайти — сын Зоули» уже успела полюбиться зрителям, отрывки из фильма можно встретить в ленте крупных кавказских пабликов.