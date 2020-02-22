Оперативный штаб в Ингушетии призывает граждан быть бдительными 23 февраля
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии проведения 23 февраля 2020 года памятных мероприятий, обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.
Граждан призывают не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра. В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов и т. п.) сообщать по следующим телефонам служб экстренного реагирования:
Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии — 8 (8734) 55-16-28;
Телефон доверия УФСБ по региону — 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;
Дежурная часть МВД по республике — 8 (8734) 55-01-54;
Телефон доверия МВД по Ингушетии — 8 (8734) 55-04-99;
Телефон доверия ГУ МЧС по республике — 8 (8734) 55-99-99.
Анонимность гарантируется.