Безопасность

Оперативный штаб в Ингушетии призывает граждан быть бдительными 23 февраля

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Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии проведения 23 февраля 2020 года памятных мероприятий, обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.

Граждан призывают не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра. В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов и т. п.) сообщать по следующим телефонам служб экстренного реагирования:

Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии — 8 (8734) 55-16-28;

Телефон доверия УФСБ по региону — 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;

Дежурная часть МВД по республике — 8 (8734) 55-01-54;

Телефон доверия МВД по Ингушетии — 8 (8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС по республике — 8 (8734) 55-99-99.

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