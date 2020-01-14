Операция «Ремень безопасности и детские удерживающие устройства» пройдет в Ингушетии

«Основной задачей данного мероприятия является профилактика и пресечение административных правонарушений в части применения ремней безопасности и перевозка несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Отметим, что в соответствии с пунктом 2.1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации водитель механического транспортного средства при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, обязан быть пристегнутым и не должен перевозить пассажиров, не пристегнутых ими.

Согласно исследованиям центров транспортной безопасности, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при дорожно-транспортных происшествиях для водителя и пассажира переднего сиденья — на 50%, для пассажиров заднего сиденья — на 25%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.