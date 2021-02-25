Операционные блоки в одной из районных больниц Ингушетии обновляются

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В Малгобекской центральной районной больнице близятся к завершению ремонтные работы операционных блоков.

«Практически завершен капитальный ремонт хирургического операционного блока площадью 300 кв. м, где оперируют хирурги и травматологи. Закуплено артроскопическое оборудование, цифровой рентген и многое другое оборудование, которое позволит нашим хирургам и травматологам проводить высокотехнологичные операции на современном уровне.

На стадии разработки обновление всего оборудования в операционных. В ближайшее время должна появиться новая лапароскопичекая стойка Karl Storz», — сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики.

С 70-х годов по настоящее время подача кислорода в операционные проводилась с использованием баллонов, которые находились внутри операционных, что является недопустимым. Сегодня практически на стадии завершения начатые мероприятия по разводке кислорода. В отремонтированные, сверкающие новизной травматологическую и хирургическую операционные проведены медные трубы, по которым, в соответствии со всеми требованиями, будет подаваться медицинский кислород.

Также близятся к завершению работы по благоустройству холла в терапии, ранее его просто не было, для посетителей и пациентов будет место комфортного ожидания. Планируется перепланировка приемного отделения, появится травмпункт, который значительно улучшит качество оказания медицинской помощи.

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