Опекуны смогут оформлять пособия для подопечных через портал госуслуг

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Опекунам и попечителям упростили порядок оформления пособий и льгот для подопечных. Они смогут делать это через портал госуслуг без предоставления документов, подтверждающих статус законного представителя, сообщает портал гарант.ру.

Оператор Единой государственной информационной системы социального обеспечения (Минцифры) должен будет обеспечить предоставление с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведений, содержащихся в банке данных о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер соцзащиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках соцобслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, включая информацию о внесении исправлений или изменений в указанные сведения, в Единую систему идентификации и аутентификации, в том числе для последующей передачи в Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Как отмечается на официальном сайте правительства РФ, после того как поправки вступят силу, попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных через портал госуслуг без предоставления документов, подтверждающих статус законного представителя. Госорганы будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

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