Опекуны смогут оформлять пособия для подопечных через портал госуслуг

Оператор Единой государственной информационной системы социального обеспечения (Минцифры) должен будет обеспечить предоставление с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведений, содержащихся в банке данных о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер соцзащиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках соцобслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, включая информацию о внесении исправлений или изменений в указанные сведения, в Единую систему идентификации и аутентификации, в том числе для последующей передачи в Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Как отмечается на официальном сайте правительства РФ, после того как поправки вступят силу, попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных через портал госуслуг без предоставления документов, подтверждающих статус законного представителя. Госорганы будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения.