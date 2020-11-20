ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» возглавил новый генеральный директор

Нового руководителя представил коллективу заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук в режиме видео-конференц-связи.

Справка

Цороев Харон Бисолтович родился в 1977 году в г. Малгобеке. Окончил в 2000 году Институт экономики и правоведения в Назрани по специальности «Бухгалтерский учет», в 2020 году окончил Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова по специальности «Нефтегазовое дело».

В газовой отрасли работает более восьми лет.

С ноября 2012 года по декабрь 2015 года работал директором ООО «СпецСтройИнвест».

С декабря 2015 года по 2016 год работал исполняющим обязанности заместителя исполнительного директора - главного инженера АО «Газпром газораспределение Назрань».

С января 2016 года по июль 2016 года являлся первым заместителем директора ООО «СтройГазКомплект» в г. Санкт-Петербурге.

С июня 2016 года по ноябрь 2019 года работал заместителем директора по работе в Северо-Кавказском федеральном округе в г. Санкт-Петербурге.

С декабря 2017 года по ноябрь 2019 года работал по совместительству генеральным директором ООО «СГК-Сервис» в г. Санкт-Петербурге.

С декабря 2019 года по 18 ноября 2020 года работал первым заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».