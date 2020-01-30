«Сегодня у нас где-то 1000 башен в государственном реестре, а около 900 пока в реестр не попали. Все сооружения, которые нам достались от наших предков, необходимо внести», — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Калиматов заметил, что хотя башни и являются родовыми (фамильными), но они достояние всех и каждого. «Мы должны понять, что это достояние всей республики. Мы должны сохранить для последующих поколений», — отметил руководитель региона.

Тема памятников архитектуры в горной Ингушетии была поднята в связи тем, что в декабре прошлого года вандалы разобрали на камни арочные проемы средневековых башен комплекса Бейни в Джейрахском районе, что вызвало широкий общественный резонанс.

Занимающий 65 тыс. гектаров Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в горном районе республики. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал.

Калиматов на пресс-конференции отметил, что музей-заповедник обслуживают всего 8 человек и «здесь тоже есть вопросы». Также он обратился к представителям тейпов (фамилий) республики с предложением сделать временные ограды вокруг родовых башен, чтобы преградить доступ к ним автомобилей, любителей готовить шашлыки рядом с памятниками, а также КРС, овец и коз.