Около 80 тыс. деревьев белой акации высадили в Ингушетии для восстановления лесов

«В рамках реализации госзадания, в целях искусственного лесовосстановления и лесоразведения, посажено 78 тыс. саженцев акации белой. Общая площадь посадки составила 30 га. Среди них наибольшие площади высажены в Сунженском участковом лесничестве — 52 тыс. лесной культуры на 20 га, и в Назрановском — 26 тыс. на 10 га», — сказал Евлоев.

По его словам, при высадке были соблюдены все нормы безопасности, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что ранее в республике было высажено 25 тыс. деревьев в рамках акции «Сад памяти».