Около 70 мешков мусора собрано эковолонтерами в первый день субботника в Ингушетии
В Ингушетии на территории берегов реки Кенч в рамках Всероссийской акции «Вода России» эковолонтеры собрали около 70 мешков мусора. Участникам акции были вручены призы, сообщает пресс-служба Минприроды региона.
«Всего за полтора часа уборки мусора участники субботника проделали огромную работу по значительной очистке сильно загрязненных мест отдыха. В уборке принимали участие 20 эковолонтеров. На второй день слета их число возросло до 40 человек», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что субботник прошел в необычном формате, где участники акции поделились на 2 команды, которые конкурировали в количестве собранного мусора.
«Более активной команде, которая собрала бы наибольшее количество мешков, предполагалось вручить приз. Однако, победила дружба, и приз поделили между всеми участниками мероприятия», — добавили в пресс-службе.
Напомним, что акция «Вода России» является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который входит в нацпроект «Экология».