Около 7 тыс. человек выздоровели от Covid-19 в Ингушетии за весь период
В Ингушетии с 30 марта текущего года скончались 104 пациента с Covid-19, выздоровели — 6927 (+56 за сутки).
К 16 ноября проведено более 124 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8401 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+70 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
39 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 36.
Госпитализировано всего — 469, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 104.
487 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.