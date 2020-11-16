Около 7 тыс. человек выздоровели от Covid-19 в Ингушетии за весь период

К 16 ноября проведено более 124 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8401 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+70 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

39 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 36.

Госпитализировано всего — 469, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 104.

487 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.