Около 65 граммов наркотиков изъято правоохранителями Ингушетии у жителей Назрани и Малгобека

В присутствии понятых сотрудниками полиции проведен личный досмотр гражданина, в ходе которого у него обнаружено и изъято синтетическое наркотическое средство N-метилэфедрон массой 12,75 грамма, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России. Мужчина водворен в изолятор временного содержания в рамках УПК. Ведется следствие.

Также участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Малгобекский» за мелкое хулиганство задержан и доставлен в отдел полиции нигде не работающий и ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств 29-летний житель города.

В ходе личного досмотра, у правонарушителя обнаружена и изъята «марихуана». Согласно справке экспертов, масса изъятого растительного наркотика составила около 52 грамма.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК России. Мужчина отпущен под подписку о невыезде. Расследование продолжается.