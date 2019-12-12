Наркотики

Около 65 граммов наркотиков изъято правоохранителями Ингушетии у жителей Назрани и Малгобека

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В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК России сотрудниками УНК МВД по Ингушетии на одном из постов задержан и доставлен в подразделение 49-летний житель Назрани.

В присутствии понятых сотрудниками полиции проведен личный досмотр гражданина, в ходе которого у него обнаружено и изъято синтетическое наркотическое средство N-метилэфедрон массой 12,75 грамма, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России. Мужчина водворен в изолятор временного содержания в рамках УПК. Ведется следствие.

Также участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Малгобекский» за мелкое хулиганство задержан и доставлен в отдел полиции нигде не работающий и ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств 29-летний житель города.

В ходе личного досмотра, у правонарушителя обнаружена и изъята «марихуана». Согласно справке экспертов, масса изъятого растительного наркотика составила около 52 грамма.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК России. Мужчина отпущен под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

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