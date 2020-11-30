Около 50 тыс. ингушских детей смогут заниматься в различных секциях на новом оборудовании

«С середины декабря около 50 тыс. детей в республике смогут осуществить свою мечту заниматься любимым делом в различных кружках и секциях по шести направлениям: туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, художественное, естественно-научное, техническое и социально-педагогическое», — заявила министр газете «Ингушетия».

При этом руководитель ведомства отметила, что в рамках нацпроекта «Образование» планируется создать в 105 образовательных организациях около 300 профильных кабинетов дополнительного образования, что станет отличным подспорьем для его развития в регионе.

Спектр наименований поставленного оборудования для реализации федерального проекта достаточно большой: компьютерная техника, фрезерные, лазерные, гравировальные станки, оборудование для туристической деятельности, оборудование для художественной деятельности, музыкальные инструменты, телескопы, интерактивные доски и др.

Благодаря проекту в лицее Магаса появились телескопы, с помощью которых учащиеся смогут наблюдать за небесными объектами даже в дневное время. По словам педагога столичного лицея Асият Цокиевой, наличие такого оборудования позволяет делать учебные занятия более интересными и увлекательными.

«Сейчас на уроках астрономии школьники могут изучать созвездия, Луну, звезды с помощью телескопа. Раньше у нас этой возможности, к сожалению, не было», — подчеркнула Цокиева.

По данным пресс-службы Минобнауки, в Ингушетии свыше 300 педагогов дополнительного образования прошли специальную переподготовку на базе регионального Института повышения квалификации. Эффективность работы педагога будет определяться тем, в какой мере будет обеспечено развитие творческих способностей каждого учащегося, как формируется личность, и какие программы наиболее эффективно подготовят ее к познавательной, творческой общественно-трудовой деятельности.