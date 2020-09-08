Около 300 граммов марихуаны изъято у двух жителей Ингушетии

Сотрудниками Малгобекской полиции за мелкое хулиганство был доставлен в отделение 20-летний местный житель, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 46,39 грамма марихуаны.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России.

Также правоохранителями в ходе патрулирования набережной зоны города Магаса была замечена автомашина «Лада «Приора», в которой находился 23-летний местный житель, пребывавший в состоянии наркотического опьянения. В ходе проверки возле автомашины обнаружен черный полиэтиленовый пакет, в котором находилось 225,76 грамма марихуаны.

Составлен материал по ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача...). Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России.