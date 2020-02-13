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Около 100 молодых людей из Ингушетии пройдут дистанционное обучение творческим профессиям

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Около 100 молодых людей из Ингушетии смогут пройти дистанционное обучение творческим профессиям в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.

Таким образом предполагается решить проблему нехватки кадров в сфере культуры. За последние три года в республике появилось 16 новых культурно-досуговых учреждений, но из-за отсутствия профессионалов многие из них простаивают.

«В текущем году мы проведем работу по отбору молодежи для участия в курсах дистанционного обучения, это своеобразная переподготовка и повышение квалификации. Около 100 человек в этом году смогут пройти курсы, работу с ними будут вести по видеосвязи педагоги крупных учебных заведений — ГИТИСа и ВГИКа», -отметил заместитель министра культуры Рустам Таркоев в интервью агентству ТАСС.

По его словам, участники смогут пройти обучение на дому при наличии у них компьютера с выходом в интернет. Курсы, в основном, рассчитаны на годовое обучение. Претендент на дистанционное обучение должен обязательно иметь образовательную базу в сфере культуры —документ об окончании студии искусств или музыкальной школы, среднего профессионального заведения или вуза соответствующего профиля. Обучение на курсах будет бесплатным.

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