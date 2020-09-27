Религия

Официальное представительство ЦДУМ в СКФО открыто в столице Ингушетии

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В столице Ингушетии Магасе накануне прошел мавлид, приуроченный к официальному открытию представительства Центрального духовного управления мусульман России в СКФО, сообщает IslamNews.

В религиозном мероприятии приняли участие более ста человек, среди которых были старейшины разных сел и городов республики, имамы мечетей, представители тейпов и разных религиозных течений ислама.

Организатор собрания, уполномоченный ЦДУМ России в СКФО Ахмет Сагов сообщил корреспонденту ИА IslamNews, что представительство получило официальную регистрацию и грамоту еще 14 августа.

«Мы собрали гостей и друзей, чтобы публично объявить об открытии представительства и о том, что мы готовы к сотрудничеству со всеми. Очень приятно, что в СКФО именно Ингушетия представляет ЦДУМ России», — заявил Сагов.

По его словам, глава организации Талгат Таджуддин на мавлиде не присутствовал, но, планируется, что скоро он посетит республику по приглашению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и в представительстве проведут мероприятие с его участием.

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