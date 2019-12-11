Офицеры МЧС Ингушетии подтвердили отличную физподготовку

«Принимал зачеты заместитель начальника Главного управления (по антитеррористической деятельности) Алихан Накастоев. Целью приема зачетов является повышение уровня физической подготовки сотрудников главка и подведомственных учреждений. Зачеты проходили по нормативам, бег на 1000 метров, челночный бег и подтягивание на перекладине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что офицерский состав успешно сдал зачеты по физической подготовке и показал хорошие результаты, уложился в установленные нормативы времени.