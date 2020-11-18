Одной из улиц города Малгобека Ингушетии присвоят имя участника ВОВ дагестанца Валентина Эмирова

Власти республики поддержали предложение общественников, улица с именем героя ВОВ появится в городе уже в декабре, сообщил «Ингушетии» представитель регионального штаба ОНФ.

Спустя некоторое время после того, как общественники направили соответствующее письмо в адрес городских властей, представителей ОНФ пригласили на заседание городского совета в Малгобеке. В результате этой встречи общественная инициатива активистов в рамках проекта «Улица Героя» была поддержана депутатами горсовета единогласно.

«В республике много объектов инфраструктуры, которым были присвоены имена наших выдающихся земляков, защищавших свою Родину и отдавших жизни за то, чтобы поколения жили сегодня под мирным небом. Россия — это понятие о синтезе мужества, ответственности, самоотверженности и безграничной любви всех россиян к своему Отечеству, это нерушимая дружба народов, для которых свобода общей Родины ставилась превыше любых этнических, региональных и личных интересов. Валентин Эмиров был родом из Дагестана и на своем примере доблести доказал, что победу СССР в ВОВ обеспечила дружба народов. Его истребитель был сбит в ходе воздушного боя над сельским поселением Ачалуки Малгобекского района, поэтому в Ингушетии улица с именем Эмирова просто обязана быть. Это лишь немногое, что мы можем сделать, отдавая дань памяти герою ВОВ», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Фатима Барханоева.

Валентин Эмиров — командир 926-го истребительного авиационного полка 219-й бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Закавказского фронта. Родился 17 декабря 1914 года в Ахтынском районе Республики Дагестан, в семье рабочего.

В 1938 г. окончил Сталинградское военное авиационное училище. В январе 1942 г. был командиром эскадрильи в 36-м истребительном авиаполку, участвовал в боях в Крыму. За три месяца боев совершил 25 боевых вылетов, из них восемь — на штурмовку. За боевые заслуги старший лейтенант Эмиров награжден орденом Красного Знамени. В ходе последнего воздушного боя был сбит, но успел уничтожить два самолета противника. Был похоронен на месте гибели в селе Нижние Ачалуки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество капитану Эмирову Валентину Аллахияровичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

«Мы рады, что наше предложение нашло поддержку, и в ближайшие дни в Малгобеке появится улица имени Героя Советского Союза Валентина Аллахияровича Эмирова. Торжественная церемония, посвященная этому событию, состоится уже в декабре, то есть до конца года 75-летия Победы. Всероссийский проект ОНФ «Улица Героя» нацелен на увековечение памяти о ветеранах ВОВ и присвоение улицам, площадям и скверам их имен по всей нашей стране. Мы надеемся, что имя Валентина Эмирова еще долго будет на устах людей, причем не только в Ингушетии или Дагестане, но и в других субъектах России», — подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ Мадина Богатырева.