Одной из площадок проведения «Географического диктанта» в Ингушетии станет госуниверситет

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29 ноября в Ингушском государственном университете пройдет международная просветительская акция «Географический диктант», сообщила пресс-служба вуза.

В этом году диктант пройдет в дистанционном режиме. Принять участие в мероприятии может любой желающий, независимо от места жительства. Участие является добровольным и бесплатным.

Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов, разделённых на две части, которые различаются по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию. Время написания диктанта — 45 минут.

Все желающие принять участие в «Географическом диктанте» могут до 23 ноября пройти регистрацию по адресу электронной почты: nis_inggu@mail. ru.

Режим работы площадки:

— до 23.11.2020 — регистрация участников по индивидуальной ссылке;

— с 23.11.2020 до 28.11.2020 — отправка ссылки на написание диктанта всем зарегистрированным участникам;

— 29.11.2020 — участие в диктанте в онлайн-режиме с использованием полученной ссылки (время ограничено с 12:00-13:00);

— с 30.11.2020 по 13.12.2020 — рассылка свидетельств участника диктанта.

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