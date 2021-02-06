Дзюдо

Одно «золото» и три «бронзы» завоевали ингушские дзюдоисты на всероссийских соревнованиях

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Ингушские спортсмены завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей до 18 лет памяти спортивного деятеля Геннадия Михеева.

Победителем в весовой категории до 81 кг стал Руслан Оздоев, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Бронзовые медали выиграли Магомед Эсмурзиев (до 46 кг), Магомед Камурзоев (до 60 кг) и Магомед Костоев (до 73 кг).

В шаге от пьедестала остановились Магомед Елхароев (до 55 кг) и Исмаил Чемурзиев (до 60 кг). Они заняли пятые места в своих весовых категориях и вместе с победителем и призерами обеспечили себе место в юношеской сборной России по дзюдо.

Соревнования завершились накануне в Красноярске, в них принимали участие 683 спортсмена из 69 регионов страны.

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