Об этом заявил Глава республики Махмуд-Али на встрече в постоянном представительстве Ингушетии в Москве с сенатором Беланом Хамчиевым, советником Иссой Костоевым, постпредом Муслимом Оздоевым, представителями крупного бизнеса Ахмедом Паланкоевым и Хаджибикаром Албаковым.

В ходе беседы обсуждались вопросы развития региона, бюджетирования строительства значимых объектов инфраструктуры, а также реализации проектов, которые планируется включить в программу мероприятий к столетию ингушской государственности, которое отмечается в 2024 году, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

В частности, речь шла о создании музыкально-драматического театра, филармонии, республиканского музея краеведения, театрально-культурного комплекса, национальной библиотеки и государственного колледжа искусств.

Также были рассмотрены вопросы поддержки уже функционирующих производств, в том числе инвестиционных, включая обувную и швейную фабрики, других объектов промышленности, деятельность которых можно возобновить или перепрофилировать.

В частности, отмечалось, что на базе простаивавшего завода в Назрани, по соседству с уже запущенным производством обуви, в скором времени планируется открытие цеха по изготовлению чулочно-носочных изделий. Рассматривается возможность переоборудования одного из неработающих в данный момент предприятий в городе Карабулаке под выпуск изделий легкой промышленности.