Экономика

Одна из главных задач — создание в Ингушетии новых производственных мощностей и рабочих мест — Калиматов

0
Махмуд-Али Калиматов

Одна из главных задач стратегии социально-экономического развития Ингушетии — это создание новых производственных мощностей и рабочих мест.

Об этом заявил Глава республики Махмуд-Али на встрече в постоянном представительстве Ингушетии в Москве с сенатором Беланом Хамчиевым, советником Иссой Костоевым, постпредом Муслимом Оздоевым, представителями крупного бизнеса Ахмедом Паланкоевым и Хаджибикаром Албаковым.

В ходе беседы обсуждались вопросы развития региона, бюджетирования строительства значимых объектов инфраструктуры, а также реализации проектов, которые планируется включить в программу мероприятий к столетию ингушской государственности, которое отмечается в 2024 году, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

В частности, речь шла о создании музыкально-драматического театра, филармонии, республиканского музея краеведения, театрально-культурного комплекса, национальной библиотеки и государственного колледжа искусств.

Также были рассмотрены вопросы поддержки уже функционирующих производств, в том числе инвестиционных, включая обувную и швейную фабрики, других объектов промышленности, деятельность которых можно возобновить или перепрофилировать.

В частности, отмечалось, что на базе простаивавшего завода в Назрани, по соседству с уже запущенным производством обуви, в скором времени планируется открытие цеха по изготовлению чулочно-носочных изделий. Рассматривается возможность переоборудования одного из неработающих в данный момент предприятий в городе Карабулаке под выпуск изделий легкой промышленности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушских хореографов приглашают на республиканский семинар-практикум, посвященный народному танцу
В модельной библиотеке Зязиков-Юрта прошло мероприятие для школьников о земляках воинах-интернационалистах
Центр «Родные традиции» преподнес в дар Национальной библиотеке Ингушетии новые издания
В Ингушетии почтили память павших в Афганистане воинов
Постпред Республики Ингушетия при Президенте РФ поздравил известную спортсменку Фатиму Бокову
Представители клуба «Чингиз» стали победителями турнира по вольной борьбе в Ставрополе
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 30 человек
В Назрани функционируют прививочные пункты от Covid-19
Организаторам выборов в Сунженском районе Ингушетии рассказали о взаимодействии со СМИ
Ислам Хазбиев стал победителем первенства России по джиу-джитсу
Туристические группы призвали информировать спасателей Ингушетии о маршрутах своих передвижений

Главное

Яндекс.Метрика

 