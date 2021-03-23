Одна из АЗС в Сунже закрыта в связи с проверками её деятельности сотрудниками правоохранительных органов
Автозаправочная станция в городе Сунжа, принадлежащая компании «Роснефть», с утра закрыта в связи с проверками её деятельности сотрудниками правоохранительных органов, сообщил газете «Ингушетия» во вторник источник, знакомый с ситуацией.
«Пути, ведущие к автозаправке в Сунже, заблокированы силовиками в масках. Автотранспорт к АЗС для заправки не подпускают, дорогу перегородили машинами УАЗ «Патриот», — сказал источник.
По его мнению, проверку финансовой деятельности АЗС «Роснефти» осуществляют не местные полицейские, а прикомандированные в регион силовики.