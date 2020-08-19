Один пациент с Covid-19 скончался в Ингушетии за минувшие сутки
По информации республиканского оперативного штаба, в Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом, всего с 30 марта текущего года — 76.
К 19 августа в регионе проведено 56214 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4095 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+26 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 19 человек.
24 человека находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 2 — на ИВЛ.
218 человек госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 68.
Всего выздоровело 3585 пациентов (+24 за сутки)
193 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.