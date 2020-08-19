Коронавирус

Один пациент с Covid-19 скончался в Ингушетии за минувшие сутки

0

По информации республиканского оперативного штаба, в Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом, всего с 30 марта текущего года — 76.

К 19 августа в регионе проведено 56214 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4095 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+26 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 19 человек.

24 человека находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 2 — на ИВЛ.

218 человек госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 68.

Всего выздоровело 3585 пациентов (+24 за сутки)

193 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Сад-Гигант Ингушетия» оштрафовали на 165 тыс. рублей за столкновение автобусов с работниками
В сельском поселении Кантышево Ингушетии к началу учебного года откроется новая школа на 540 мест
В Ингушетии на 20 депутатских мандатов горсовета Сунжи претендуют 50 кандидатов
В Ингушетии проходят мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина
Ингушский футболист Солтмурад Бакаев отличился голом в матче «Рубина» с «ЦСКА»
Спортсмен из Назрани Магомед Сейтиев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
Ингушский спортсмен Хас-Магомед Балаев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
В Ингушетии в рамках «Ночи кино» на территории Мемориала памяти и славы пройдет квест «История в кадрах»
Мошенники украли с банковской карты жителя Ингушетии более 15 тыс. рублей
Число заразившихся Covid-19 в Ингушетии превысило 4,2 тыс. человек
Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурс творческих работ «РГО: вместе 175 лет»

Главное

Яндекс.Метрика

 