Один из разделов издания РАН о российской армии посвятят Ингушскому дивизиону терско-горского полка

«Встретился с директором Благотворительного фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Александром Ждановым и научным руководителем института востоковедения РАН, профессором Виталием Наумкиным. На встрече обсудили вопросы взаимодействия, в том числе издание книги о российской армии, один из разделов которой посвятят всадникам Ингушского дивизиона терско-горского полка, воевавшего в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. на Балканском театре военных действий», — сказал Волков.

По его словам, также на встрече была достигнута договоренность об издании отдельной книги, посвященной всадникам Ингушского дивизиона терско-горского полка.

«Презентация книги пройдет в Москве, Санкт Петербурге и других городах нашей страны», — добавил Волков.

Напомним, что по указу императора России Александра II Ингушский дивизион был награжден Георгиевским штандартом с надписью «За отличие в турецкую войну 1877 и 1878 годов». После русско-турецкой войны осенью 1878 года терско-горский конно-иррегулярный полк вернулся на родину. Полторы сотни ингушских всадников получили Георгиевские кресты и медали.