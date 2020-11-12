Один из победителей конкурса «Проба пера» в Ингушетии будет проходить стажировку в ТАСС

Об этом газете «Ингушетия» сообщила представитель оргкомитета конкурса Индира Манкиева.

«Также хочу сообщить, что помимо тех, что уже есть, появилась новая номинация — «Патриотическое воспитание в Российской Федерации и базовые ценности гражданской идентичности», — сказала Манкиева.

Она напомнила, что принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте до 35 лет, независимо от национальности, религиозной принадлежности и имеющегося опыта в журналистике. Они могут представлять свои работы в трех видах: текстовом, аудио и видеофайле. Работы будут приниматься на ингушском и русском языках по девяти темам, в которые входят традиции, обычаи народа, неразрывность понятий ингушской национальности с исламом, семейные ценности и т. д.

По итогу конкурса будут отобраны победители в номинациях: «Ислам — религия мира», «Лучшая публикация в социальных сетях», «Лучшая работа на ингушском языке», «Лучшая работа на тему межэтнического взаимодействия», «250 лет вместе с Россией», «Проба пера» и «Патриотическое воспитание в Российской Федерации и базовые ценности гражданской идентичности».

Победители получат современную технику: компьютеры, планшеты и профессиональную камеру, а самых перспективных авторов пригласят на стажировку в региональные СМИ, это газеты, радио и телевидение.

Конкурс «Проба пера − 2020» проводится по инициативе ингушских журналистов при поддержке Миннаца, Фонда национального развития республики и Фонда поддержки исламской культуры и образования России.

Материалы необходимо направить на электронный адрес: probapera. ing@gmail. com. Ознакомиться с положением о конкурсе и темами работ можно на странице в «Инстаграм» — @proba_pera_ing.