Один из фигурантов дела об избиении полицейских в Ингушетии выйдет из СИЗО 25 декабря

На этот раз вердикт вынесен в отношении 29-летнего Зелимхана Томова по ч. 1 статьи 318 УК России.

Как сообщил журналистам его адвокат Аслан Арчаков, молодой человек получил один год и пять месяцев колонии-поселения.

По его словам, его дело рассматривалось в особом порядке. Он обвинялся в применении насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья.

Прокурор запрашивал один год и три месяца общего режима, но суд решил приговорить его к 17 месяцам колонии-поселения.

С учетом срока, проведенного в следственном изоляторе, Томов должен быть освобожден уже 25 декабря.

Ранее все тот же суд вынес приговор в отношении Рамазана Гагиева и бывшего сотрудника МЧС Сейт-Магомеда Нальгиева. Гагиев получил четыре месяца колонии-поселения, а Нальгиев — 16 месяцев колонии-поселения.

Оба фигуранта раскаялись и признали вину.

По данным правозащитников, 29-летний житель Карабулака Зелимхан Томов находился под стражей с 9 апреля 2019 года.

Изначально он обвинялся по ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей). Обвинение переквалифицировано на ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Во время митинга в Магасе 26-27 марта против изменения закона республики "О референдуме" порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом.