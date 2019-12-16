Один из фигурантов дела об избиении полицейских в Ингушетии выйдет из СИЗО 25 декабря
Железноводский городской суд Ставропольского края огласил третий по счету приговор по делу о применении насилия к представителям власти во время протестов против изменения республиканского закона «О референдуме» в Ингушетии.
На этот раз вердикт вынесен в отношении 29-летнего Зелимхана Томова по ч. 1 статьи 318 УК России.
Как сообщил журналистам его адвокат Аслан Арчаков, молодой человек получил один год и пять месяцев колонии-поселения.
По его словам, его дело рассматривалось в особом порядке. Он обвинялся в применении насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья.
Прокурор запрашивал один год и три месяца общего режима, но суд решил приговорить его к 17 месяцам колонии-поселения.
С учетом срока, проведенного в следственном изоляторе, Томов должен быть освобожден уже 25 декабря.
Ранее все тот же суд вынес приговор в отношении Рамазана Гагиева и бывшего сотрудника МЧС Сейт-Магомеда Нальгиева. Гагиев получил четыре месяца колонии-поселения, а Нальгиев — 16 месяцев колонии-поселения.
Оба фигуранта раскаялись и признали вину.
По данным правозащитников, 29-летний житель Карабулака Зелимхан Томов находился под стражей с 9 апреля 2019 года.
Изначально он обвинялся по ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей). Обвинение переквалифицировано на ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти).
Во время митинга в Магасе 26-27 марта против изменения закона республики "О референдуме" порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом.