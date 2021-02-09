Один из двух нападавших на пост ДПС в Ингушетии предстанет перед судом

«По версии следствия обвиняемый и его сообщник не позднее декабря 2019 года добровольно вступили в состав международной террористической организации «Исламское государство» и в дальнейшем решили совершить посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов Республики Ингушетия с целью воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 декабря 2019 года злоумышленники на легковой автомашине совершили наезд на двух полицейских, находившихся на территории поста ДПС в Магасе. После этого вооруженные ножами напали на инспекторов дорожно-патрульной службы и работника ФСБ, причинив им телесные повреждения. В результате нападения один из потерпевших погиб, трое получили ранения.

Вследствие применения правоохранителями служебного оружия обвиняемый получил огнестрельные ранения, с которыми доставлен в лечебное учреждение, второй нападавший был ликвидирован.

Мужчине вменяют ч. 2 ст. 205.5, ст. 317 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Расследование по уголовному делу проведено Главным следственным управлением Следственного комитета России по СКФО.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело направят в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.