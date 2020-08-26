Один из боевиков совершил самоподрыв, предположительно, с помощью «пояса шахида» в Ингушетии
В ходе спецоперации в Назрановском районе один из членов бандподполья привел в действие взрывное устройство, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.
«Во время перестрелки один из бандитов, по предварительной информации, взорвал себя с помощью «пояса смертника», — отметил источник.
По его данным, боевиков в зоне спецоперации было двое, сейчас силовики ищут второго члена бандподполья. Несколько улиц в сельском поселении Али-Юрт перекрыты.