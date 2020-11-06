Один день из жизни туристов в горной Ингушетии изобразят в аэропорту «Магас»

«В данный момент художница из Ростова-на-Дону по инициативе комитета по туризму региона, поддержанной руководством аэропорта «Магас», в зале прилета на стене в 16 кв. метров начала роспись, которая представляет собой один день, от заката до рассвета, из жизни туристов в живописном горном Джейрахском районе. Это целиком и полностью отображение Ингушетии туристической», — сказал Мизиев.

По его словам, завершить работу по росписи планируется через две недели.

«Это отражение национальной культуры на фоне живописной природы. Слева направо будут изображены двое туристов, встречающие рассвет на Столовой горе у языческого святилища-храма Мят-Сели, днем турист фотографирует башенный комплекс «Таргим» за высокогорной рекой Асса, а уже вечером на фоне башенного комплекса туристы наблюдают за парой в национальных костюмах, которая танцует лезгинку. Гости региона, ожидающие свой багаж, смогут узнать, как провести время в горной Ингушетии и использовать стену, как отдельную фотозону», — добавил собеседник ТАСС.

Аэропорт «Магас» расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входят аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно- карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России.