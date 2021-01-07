Один человек с Covid-19 скончался в Ингушетии за минувшие сутки
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умерло 144 человека.
К 7 января в регионе проведено 175760 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12604 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+60 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Выздоровело — 10711 человек (+18 за сутки).
40 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 82.
Госпитализировано всего — 405, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 115.
533 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.