Коронавирус

Один человек с Covid-19 скончался в Ингушетии за минувшие сутки

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умерло 144 человека.

К 7 января в регионе проведено 175760 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12604 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+60 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 10711 человек (+18 за сутки).

40 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 82.

Госпитализировано всего — 405, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 115.

533 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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