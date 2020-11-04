Один человек пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Ингушетии
Накануне вечером на дороге «Средние Ачалуки — Карабулак» Ингушетии произошло ДТП, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
По прибытии спасательных расчетов было установлено, что водитель «Лада-Веста», не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавший, говорится в сообщении.
От чрезвычайного ведомства на место происшествия выезжали 4 человека личного состава и одна единица техники.