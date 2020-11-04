Один человек пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Ингушетии

По прибытии спасательных расчетов было установлено, что водитель «Лада-Веста», не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавший, говорится в сообщении.

От чрезвычайного ведомства на место происшествия выезжали 4 человека личного состава и одна единица техники.