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Один человек попал в больницу после хлопка газа в частном доме Ингушетии

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В городе Сунже один человек получил ожоги в результате хлопка бытового газа, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Хлопок газовоздушной смеси произошел по улмце Луговая. Установлено, что в частном домовладении разрушений и возгораний нет. Пострадал 32-летний местный житель», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что мужчина с незначительными ожогами доставлен в Сунженскую центральную районную больницу. На месте инцидента работают специалисты, который выясняют причины происшествия.

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