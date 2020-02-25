Один человек попал в больницу после хлопка газа в частном доме Ингушетии

«Хлопок газовоздушной смеси произошел по улмце Луговая. Установлено, что в частном домовладении разрушений и возгораний нет. Пострадал 32-летний местный житель», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что мужчина с незначительными ожогами доставлен в Сунженскую центральную районную больницу. На месте инцидента работают специалисты, который выясняют причины происшествия.