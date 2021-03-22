Пожар

Один человек получил ожоги при пожаре в Ингушетии

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Житель сельского поселения Плиево Назрановского района Ингушетии 1998 года рождения получил ожоги при пожаре. Он доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по региону в 19.06 мск 21 марта.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на территории частного домовладения по улице Дагестанской в сельском поселении Плиево горел гараж, автомобиль Mercedes-Benz и одна комната. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Пострадавший с термическими ожогами верхних конечностей доставлен в ИРКБ.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

На тушение пожара привлекались от МЧС 9 человек, 3 единицы техники и 3 добровольца пожарной дружины.

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