Один человек получил ожоги при пожаре в Ингушетии
Житель сельского поселения Плиево Назрановского района Ингушетии 1998 года рождения получил ожоги при пожаре. Он доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по региону в 19.06 мск 21 марта.
По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на территории частного домовладения по улице Дагестанской в сельском поселении Плиево горел гараж, автомобиль Mercedes-Benz и одна комната. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Пострадавший с термическими ожогами верхних конечностей доставлен в ИРКБ.
Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.
На тушение пожара привлекались от МЧС 9 человек, 3 единицы техники и 3 добровольца пожарной дружины.