Один человек получил ожоги при пожаре в Ингушетии

Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по региону в 19.06 мск 21 марта.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на территории частного домовладения по улице Дагестанской в сельском поселении Плиево горел гараж, автомобиль Mercedes-Benz и одна комната. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Пострадавший с термическими ожогами верхних конечностей доставлен в ИРКБ.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

На тушение пожара привлекались от МЧС 9 человек, 3 единицы техники и 3 добровольца пожарной дружины.