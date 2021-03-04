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Один человек погиб, второй госпитализирован при взрыве неизвестного устройства в Ингушетии

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В четверг произошел взрыв на региональной дороге, есть погибший и пострадавший, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник.

«Несколько человек при поиске металла с помощью металлоискателя наткнулись на неустановленное взрывное устройство близ дороги в сельском поселении Плиево Назрановского района в сторону Малгобекского района. Произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, второй получил серьезные травмы», — сказал источник.

По его словам, пострадавший госпитализирован. На месте работает саперная группа и следователи.

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