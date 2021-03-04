Один человек погиб, второй госпитализирован при взрыве неизвестного устройства в Ингушетии
В четверг произошел взрыв на региональной дороге, есть погибший и пострадавший, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник.
«Несколько человек при поиске металла с помощью металлоискателя наткнулись на неустановленное взрывное устройство близ дороги в сельском поселении Плиево Назрановского района в сторону Малгобекского района. Произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, второй получил серьезные травмы», — сказал источник.
По его словам, пострадавший госпитализирован. На месте работает саперная группа и следователи.