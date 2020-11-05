ДТП

Один человек погиб в результате ДТП в Ингушетии

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Накануне ночью в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, другой пострадал.

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по республике в 23:00 мск.

По прибытии спасательных расчетов было установлено, что произошло столкновение автомашин Toyota Camry и ВАЗ-21115. Двое пострадавших были госпитализированы в ИРКБ, из них один скончался в приемном отделении.

От ГУ МЧС по региону привлекались 3 человека личного состава и одна единица техники.

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