Один человек погиб в результате ДТП в Ингушетии
Накануне ночью в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, другой пострадал.
Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по республике в 23:00 мск.
По прибытии спасательных расчетов было установлено, что произошло столкновение автомашин Toyota Camry и ВАЗ-21115. Двое пострадавших были госпитализированы в ИРКБ, из них один скончался в приемном отделении.
От ГУ МЧС по региону привлекались 3 человека личного состава и одна единица техники.