ДТП

Один человек погиб, трое пострадали в ночном ДТП в Ингушетии

0

В ночном ДТП в Сунженском районе Ингушетии погиб один человек, трое пострадали, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Сообщение о том, что в сельском поселении Алхасты произошло дорожно-транспортное происшествие поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике 23.40 мск 6 марта.

По прибытию на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись автомобили марки ВАЗ- 21112 и «Лада Приора». Пострадавшие после оказания первой медицинской помощи доставлены в Сунженскую центральную районную больницу. Среди участников ДТП детей нет.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии коронавирус за сутки подтвержден у 15 человек
В середины весны в России ожидается рост заболеваемости Covid-19
Упрощены правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий
Ингушское отделение Союза театральных деятелей отметило свое совершеннолетие
Ингушские артисты приглашают женщин на праздничный концерт
Калиматов восхитился поступком 18-летней Сабины Эсаевой, спасшей соседских детей при пожаре
В Ингушетии снижается суточный прирост новых случаев Covid-19
В Ингушетии пройдет первенство ЮФО и СКФО по хоккею среди юношей до 12 лет
Ингушетия в тройке регионов с самой высокой средней стоимостью обслуживания ипотеки
Власти Ингушетии заинтересовал проект по утилизации медицинских отходов
В Магасе обсудили ход реконструкции ингушского участка ФАД «Кавказ»

Главное

Яндекс.Метрика

 