Один человек погиб, трое пострадали в ночном ДТП в Ингушетии

Сообщение о том, что в сельском поселении Алхасты произошло дорожно-транспортное происшествие поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике 23.40 мск 6 марта.

По прибытию на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись автомобили марки ВАЗ- 21112 и «Лада Приора». Пострадавшие после оказания первой медицинской помощи доставлены в Сунженскую центральную районную больницу. Среди участников ДТП детей нет.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.