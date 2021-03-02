Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в Ингушетии
В Ингушетии в результате дорожно-транспортного происшествия на 593 км ФАД «Кавказ», в районе сельского поселения Нестеровское Сунженского района, погиб один человек, трое пострадали.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по республике в 12:20 мск 2 марта. По прибытии на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись два автомобиля марки «Тойота Камри» и «Лада Приора».
Пострадавшие после оказания первой медицинской помощи доставлены в Сунженскую центральную районную больницу. Среди участников дорожно-транспортного происшествия детей нет.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.