Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в Ингушетии

Сообщение о ДТП поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по республике в 12:20 мск 2 марта. По прибытии на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись два автомобиля марки «Тойота Камри» и «Лада Приора».

Пострадавшие после оказания первой медицинской помощи доставлены в Сунженскую центральную районную больницу. Среди участников дорожно-транспортного происшествия детей нет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.