Один человек погиб, двое попали в реанимацию в результате ДТП в Ингушетии

«На автодороге «Магас-Назрань», не доезжая до круга, водитель автомобиля марки «ВАЗ-21099» не справился с управлением и вылетел в кювет, в результате чего автомашина врезалась в дерево. В автомобиле находилось три человека. Одного пассажира выбросило из машины, двоих сильно зажало. Прибывшие на место спасатели произвели деблокировку пострадавших при помощи гидравлических инструментов», — сказал собеседник.

По его словам, пострадавшие были переданы сотрудникам медицины катастроф с различными телесными повреждениями, они находятся в реанимации.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.