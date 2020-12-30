Один человек погиб, двое попали в реанимацию в результате ДТП в Ингушетии
На автодороге «Магас-Назрань» в результате ДТП погиб человек. В автомобиле находилось три человека, двое госпитализированы, они находятся в реанимации, сообщили газете «Ингушетия» в аварийно-спасательной службе региона.
«На автодороге «Магас-Назрань», не доезжая до круга, водитель автомобиля марки «ВАЗ-21099» не справился с управлением и вылетел в кювет, в результате чего автомашина врезалась в дерево. В автомобиле находилось три человека. Одного пассажира выбросило из машины, двоих сильно зажало. Прибывшие на место спасатели произвели деблокировку пострадавших при помощи гидравлических инструментов», — сказал собеседник.
По его словам, пострадавшие были переданы сотрудникам медицины катастроф с различными телесными повреждениями, они находятся в реанимации.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.