Один человек погиб, четверо попали в больницу после ночного ДТП с четырьмя машинами в Ингушетии

«Сообщение о столкновении четырех автомобилей на автодороге «Кавказ» в районе сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района поступило в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в 23:50. В результате ДТП пострадали пять человек, один из них погиб», — сказал собеседник издания.

По его информации, пострадавшие с травмами госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Для ликвидации последствий аварии на место происшествия от регионального управления МЧС России выезжали четыре человека и спецтехника.

Как сообщил «Ингушетии» информированный источник, автомобильное движение по федеральной трассе было затруднено из-за ДТП, в том числе с участием КамАЗа, который перевернулся. На дороге образовался затор.