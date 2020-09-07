Один человек погиб, четверо попали в больницу после ночного ДТП с четырьмя машинами в Ингушетии
Сразу несколько автомобилей столкнулись на федеральной трассе «Кавказ» в Назрановском районе, есть погибший и пострадавшие, сообщил газете «Ингушетия» представитель ГУ МЧС по региону в понедельник.
«Сообщение о столкновении четырех автомобилей на автодороге «Кавказ» в районе сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района поступило в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в 23:50. В результате ДТП пострадали пять человек, один из них погиб», — сказал собеседник издания.
По его информации, пострадавшие с травмами госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
Для ликвидации последствий аварии на место происшествия от регионального управления МЧС России выезжали четыре человека и спецтехника.
Как сообщил «Ингушетии» информированный источник, автомобильное движение по федеральной трассе было затруднено из-за ДТП, в том числе с участием КамАЗа, который перевернулся. На дороге образовался затор.