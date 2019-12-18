Один человек погиб, 3 пострадали в трех ДТП в Ингушетии

Накануне поздно вечером 26-летний житель сельского поселения Плиево Назрановского района, управляя автомашиной «Тойота Камри», допустил наезд на своего 46-летнего сельчанина, переходившего проезжую часть в неположенном и неосвещенном месте.

В результате наезда пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Водитель иномарки вместе с транспортным средством доставлены в ОМВД России по Назрановскому району. По данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

Также накануне 22-летний житель Назрани на автомобиле ВАЗ-21114, в сельском поселении Троицкое Сунженского района допустил столкновение с легковой машиной ВАЗ-21074 под управлением 32-летнего жителя Карабулака.

В результате ДТП 21-летняя жительница Сунженского района, передвигавшаяся в салоне семерки в качестве пассажира, с различными травмами госпитализирована в хирургическое отделение ближайшего медицинского учреждения.

Выехавшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что виновником аварии является водитель четырнадцатой, который в нарушение ПДД выехал на полосу встречного движения для совершения маневра «обгон».

Госавтоинспекторами МО МВД России «Сунженский» по данному факту возбуждено административное расследование.

Еще одно ДТП произошло 17 декабря в 22 часа 30 минут на автодороге сообщением «Малгобек — Назрань». 24-летний житель сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района, находясь за рулем машины ВАЗ-21115, не справился с управлением и совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении «Ладу Гранту» под управлением 39-летнего малгобекчанина, данное транспортное средство в свою очередь столкнулось с двигавшейся по встречной полосе автомашиной ВАЗ-21114. За рулем четырнадцатой находился 29-летний житель сельского поселения Сагопши.

Два водителя с ушибами и переломами госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время правоохранителями МО МВД России «Малгобекский» назначено проведение административного расследования, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям каждого участника аварии.

По предварительным данным, причиной аварии послужило несоблюдение дистанции и скоростного режима водителем ВАЗ-21115.