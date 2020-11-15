Происшествие

Один человек госпитализирован после взрыва в частном доме в Ингушетии

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По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел в воскресенье в доме в сельском поселении Экажево Назрановского района республики, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«Сообщение о происшествии в частном домовладении по улице Осканова, 75 в экстренные службы поступило в 14:57. Причины инцидента устанавливаются», — сказал собеседник издания.

По его словам, на место происшествия от МЧС выезжали 12 специалистов и три единицы техники.

Он уточнил, что при взрыве газа в доме пострадал один человек, который госпитализирован в республиканскую больницу. Версия о намеренном подрыве постройки на текущий момент не подтверждается.

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