Один человек госпитализирован после взрыва в частном доме в Ингушетии

«Сообщение о происшествии в частном домовладении по улице Осканова, 75 в экстренные службы поступило в 14:57. Причины инцидента устанавливаются», — сказал собеседник издания.

По его словам, на место происшествия от МЧС выезжали 12 специалистов и три единицы техники.

Он уточнил, что при взрыве газа в доме пострадал один человек, который госпитализирован в республиканскую больницу. Версия о намеренном подрыве постройки на текущий момент не подтверждается.