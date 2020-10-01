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Очередной субботник вдоль реки Асса в Ингушетии пройдет в рамках акции «Вода России»

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Минприроды Ингушетии объявляет об очередном субботнике в рамках Всероссийской акции «Вода России». Уборка мусора состоится 3 октября в станице Нестеровская в Сунженском районе республики возле реки Асса, сообщает пресс-служба экологического ведомства.

«Приглашаем всех желающих поучаствовать в акции! Участникам субботника министерство предоставит весь необходимый инвентарь для уборки — мешки, перчатки и инструменты», — говорится в сообщении.

Начало субботника в 10:00, добавили в пресс-службе.

Напомним, что Ингушетия 5 лет подряд участвует во Всероссийской акции «Вода России», а по итогам ежегодного рейтинга 4 раза заняла первое место.

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