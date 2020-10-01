Очередной субботник вдоль реки Асса в Ингушетии пройдет в рамках акции «Вода России»

«Приглашаем всех желающих поучаствовать в акции! Участникам субботника министерство предоставит весь необходимый инвентарь для уборки — мешки, перчатки и инструменты», — говорится в сообщении.

Начало субботника в 10:00, добавили в пресс-службе.

Напомним, что Ингушетия 5 лет подряд участвует во Всероссийской акции «Вода России», а по итогам ежегодного рейтинга 4 раза заняла первое место.