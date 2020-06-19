Очередная группа призывников из Сунженского района отправилась служить в ряды Российской армии

Из Сунженского муниципального района, сообщила пресс-служба его администрации, для прохождения военной службы в рядах Российской армии отправлены пять призывников. Молодые ребята будут проходить военную службу в Подмосковье в воинских частях войск Национальной гвардии и Воздушно-космических сил России.

Ранним утром группа новобранцев от Сунженского района прибыла на призывной пункт в г. Сунжу. В военкомате были соблюдены меры по обеспечению эпидемиологической безопасности, призывники получили все необходимые средства защиты от коронавирусной инфекции. В добрый путь молодых людей также провожали родственники и друзья.

Со словами напутствия к молодым военнослужащим обратился председатель призывной комиссии Сунженского муниципального района Хасан Цечоев. Он пожелал новобранцам сил, удачи, стойкости и честного служения Отчизне.