При этом в качестве основной цели реализации проекта руководитель региона обозначил безопасность на дорогах. Статистику по ДТП в республике он охарактеризовал как неудовлетворительную.

«Безусловно, улучшение инфраструктуры — основной инструмент для развития всех отраслей экономики, но при этом очень важно повысить уровень безопасности, снизить смертность на дорогах, уберечь нашу молодежь. Я сейчас транслирую ожидания и приоритеты всех жителей республики», — заявил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

В настоящее время на ингушском участке ФАД «Кавказ» Сунженском районе выполнено устройство трех слоев асфальтобетона протяженностью 14,9 км (4 полосы), а также железобетонных водопропускных труб, проведены подготовительные, земляные работы, нанесена горизонтальная дорожная разметка, выполняются работы по установке дорожных знаков, уличного освещения и барьерного ограждения.

В Назрановском районе проводятся аналогичные подготовительные и строительные работы, а участок устройства асфальтобетона в два слоя составляет 2,4 км (2 полосы). На Экажевской и Магасской транспортных развязках выполнены следующие работы: устройство железобетонного ростверка, подпорных стен, опор, а также 630 буронабивных свай. Запуск движения на столичной развязке планируется уже в мае. Постоянный строительный контроль реконструкции осуществляет ООО «Главдорстрой».

Лечхаджиев отметил, что реализация проекта проводится по плану, благодаря качественному функционированию всех сопричастных федеральных и региональных структур.

Глава республики отметил, что укладка асфальтобетонного полотна осуществляется качественно, но акцентировал внимание на необходимости благоустройства придорожной территории из соображений общей и экологической безопасности, а также с точки зрения эстетики.

При этом он уточнил, что речь идет как о землях, что находятся в компетенции ФКУ «Упрдор Кавказ Росавтодор» — это 30 метров от покрытия, — и объектах, расположенных или строящихся на них, так и тех, что в ведомости муниципалитетов.

Правительству региона Калиматов поручил до 1 апреля обследовать строения вдоль федеральной трассы и представить отчет по каждому из них.

«Я хочу видеть полную картину всех объектов, вне зависимости от того, есть документы или нет. На скоростной автодороге должно быть все в рамках установленных норм — с минимальным количеством съездов, наличием регулируемых перекрестков для снижения риска аварийности. И людям необходимо объяснять, что это во благо. Ситуацию с ДТП и хаотичным строительством надо менять в корне. Обратите внимание на озеленение придорожных территорий. ФАД — это первое, что видят гости республики, посещая нас и первое впечатление, так сделаем его положительным», — подытожил руководитель субъекта.