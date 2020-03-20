Обыски проходят в Назрановском районе Ингушетии по делу о вооруженном конфликте с перестрелкой

«Обыски проводятся с раннего утра в домах подозреваемых по делу о вооруженном конфликте, в результате которого один человек убит, двое полицейских, пытавшихся остановить кровопролитие, пострадали», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что в связи с проводимыми мероприятиями доступ к частным домовладениям закрыт. На текущий момент обыски проходят по двум адресам.

Как сообщал ранее источник, знакомый с ситуацией, 13 марта произошел очередной конфликт между жителями района. После перестрелки возбуждены два уголовных дела.

По данным следствия, 13 марта в селении Экажево в салоне автомобиля марки Hyundai Solaris с огнестрельным ранением туловища обнаружено тело 55-летнего местного жителя. Во время выезда полицейских на место происшествия неизвестный, передвигавшийся на автомобиле Hyundai Solaris, произвел в них выстрелы из огнестрельного оружия. Правоохранители стали преследовать стрелявшего.

При задержании преследуемый и собравшиеся на месте несколько неустановленных лиц избили сотрудников полиции. Один полицейский получил огнестрельное ранение. Потерпевшие доставлены в больницу.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.

От полученных ранений на месте происшествия скончался один человек, еще один был похищен. Сотрудники ингушской полиции убедили одну из сторон освободить заложника.