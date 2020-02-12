Объявлен конкурс на лучшую модель стелы города Сунжа

Участники конкурса должны представить разработанные концепции архитектурно-градостроительного облика стелы города Сунжа.

В графической части необходимо отобразить: видение границы территории проектируемого объекта — схема планировочной организации земельного участка; объемно-планировочные решения объекта — архитектурные решения с «вписанием» объекта в существующую среду.

Также автор должен обосновать градостроительную значимость объекта, как элемента системы городской среды.

Заявки для участия в конкурсе необходимо направить в срок до 29 февраля 2020 года на электронный адрес отдела градостроительства администрации городского округа — gradotdel_sunja@mail. ru.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно по телефону: 8 (927) 874-90-27.