Объявлен конкурс на лучшую модель стелы города Сунжа
Администрация Сунжи объявила конкурс на лучшую модель въездной стелы города. К участию в конкурсе допускаются все желающие без возрастных ограничений.
Участники конкурса должны представить разработанные концепции архитектурно-градостроительного облика стелы города Сунжа.
В графической части необходимо отобразить: видение границы территории проектируемого объекта — схема планировочной организации земельного участка; объемно-планировочные решения объекта — архитектурные решения с «вписанием» объекта в существующую среду.
Также автор должен обосновать градостроительную значимость объекта, как элемента системы городской среды.
Заявки для участия в конкурсе необходимо направить в срок до 29 февраля 2020 года на электронный адрес отдела градостроительства администрации городского округа — gradotdel_sunja@mail. ru.
Получить более подробную информацию о конкурсе можно по телефону: 8 (927) 874-90-27.