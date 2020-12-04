Объявлен конкурс эскизов официальной эмблемы празднования 240-летия образования города Назрань

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Назрани, при подаче проекта эмблемы-символа в конкурсную комиссию автор (авторы) представляют заявку. К заявке прилагается эскиз эмблемы-символа в электронном виде или на листе стандартного размера (формат А4). Заявки и конкурсные работы принимаются в электронном или печатном видах в администрации г. Назрани по адресу: г. Назрань, пр-т Базоркина, д. 13 а, тел. 8(734)77-05-27, эл. почта: socotdel@nazrangrad.ru.

Приём заявок конкурсных работ осуществляется с 1 декабря по 31 декабря 2020 г. Подведение итогов конкурса состоится 20 января 2021 г.

Напомним, в следующем году исполняется 240 лет со дня образования города Назрань.