Приговор

Обвиняемый в убийстве старшего брата отпущен домой после оправдания присяжными в Ингушетии

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Коллегия присяжных полностью оправдала жителя города Сунжа, задержанного в июле 2019 года по подозрению в убийстве старшего брата в ходе бытовой ссоры, передал корреспондент газеты «Ингушетия» из зала суда.

Присяжные во время заседания в Сунженском районном суде республики посчитали вину мужчины недоказанной. После вынесения приговора оправданный был освобожден из-под стражи и отпущен домой.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», 25 июля 2019 года, около 13:30, в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа 45-летнего жителя Сунжи. В ходе выезда следственно-оперативной группы было установлено, что мужчина скончался от выстрела в голову. Правоохранители предположили, что смертельное ранение ему нанес младший брат в ходе бытового конфликта из пистолета системы Макарова.

Изъятые с места происшествия оружие и гильзы были направлены для исследования криминалистам. Согласно результатам медосвидетельствования, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, 42-летний подозреваемый ранее судим за убийство и кражу. Он несколько лет назад освободился из мест лишения свободы.

Сразу после убийства он был задержан и заключен под стражу и до сих пор находился в ИВС.

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