Антитеррор

Обвиняемый в финансировании террористов житель Ингушетии останется под стражей до 29 октября

0

Верховный суд республики вынес решение оставить под арестом фигуранта дела о содействии международной организации, признанной в России террористической, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе суда.

«Суд апелляционной инстанции оставил в силе постановление Магасского районного суда о продлении срока ареста на два месяца жителю республики, обвиняемому в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Мужчина останется под стражей до 29 октября», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что, по данным следствия, с 19 апреля 2018 г. по 26 февраля 2019 г. обвиняемый осуществлял финансирование запрещенной в России организации «Исламское государство».

Мужчина предоставлял террористам денежные средства в наличной и безналичной форме в размере 25 100 долларов. При этом он осознавал то, что они предназначены для финансирования упомянутой организации и обеспечения ее террористической деятельности.

Проверив материалы дела, ВС республики не усмотрел каких-либо нарушений в постановлении Магасского районного суда. Решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба защитника — без удовлетворения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Новые зоны отдыха с национальным орнаментом и цитатами из ингушской литературы открыли в Ингушетии
Малгобекских артистов наградили почетными грамотами за вклад в развитие культуры
В музее изобразительных искусств Ингушетии возобновлены групповые экскурсии
В Ингушетии намерены возобновить практику проведения фольклорно-этнографических праздников
В Ингушетии в ДТП погиб гражданин Узбекистана и пострадал полицейский
За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 42 человек
В Ингушетии заработала горячая линия по вопросам качества мясной и рыбной продукции
В Государственной филармонии Ингушетии состоятся прослушивания певцов и музыкантов
Ингушский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев попал в ТОП-10 бойцов UFC
Коллектив администрации Назрановского муниципального района поддержал внутренний туризм
В онлайн и за 10 минут: Сбербанк переводит бизнес южных регионов на «Деловые поездки»

Главное

Яндекс.Метрика

 