Обвиняемый в финансировании террористов житель Ингушетии останется под стражей до 29 октября

«Суд апелляционной инстанции оставил в силе постановление Магасского районного суда о продлении срока ареста на два месяца жителю республики, обвиняемому в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Мужчина останется под стражей до 29 октября», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что, по данным следствия, с 19 апреля 2018 г. по 26 февраля 2019 г. обвиняемый осуществлял финансирование запрещенной в России организации «Исламское государство».

Мужчина предоставлял террористам денежные средства в наличной и безналичной форме в размере 25 100 долларов. При этом он осознавал то, что они предназначены для финансирования упомянутой организации и обеспечения ее террористической деятельности.

Проверив материалы дела, ВС республики не усмотрел каких-либо нарушений в постановлении Магасского районного суда. Решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба защитника — без удовлетворения.