Спорт

Обучать спортивным навыкам сельскую молодежь станет «Земский тренер»

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Наряду с программами «Земский доктор» и «Земский учитель» в село может прийти еще и программа «Земский тренер».

Как сообщает «Российская газета» председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил включить в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» отдельную программу «Земский тренер», направленную на привлечение тренеров на работу в сельскую местность и малые города.

«В ряде регионов приняты свои программы по поддержке спорта на селе, но этого явно недостаточно. Чтобы системно решить проблему доступности спорта для россиян, нужно масштабировать наработанный опыт на федеральный уровень», — считает депутат.

По мнению Пайкина, меры поддержки в рамках программы «Земский тренер» могут быть такими же, как и в реализуемых в сфере образования и здравоохранения аналогичных программах. Прежде всего это стимулирующие единоразовые выплаты, а также создание социальных, в первую очередь жилищных, условий.

Сельских ребятишек будут обучать спорту профессиональные тренеры, если программа будет принята. Инициатива в ближайшее время будет отправлена в Минспорт России.

По данным министерства, в спортивных секциях сейчас занимаются более 9,8 млн детей и подростков, в том числе 3,1 млн в сельской местности. Но большинство тренеров — 80,9% — работают в городах. В сельских же секциях детей обучают всего 19% специалистов.

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